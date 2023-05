Studenti e volontari di Marevivo puliscono la spiaggia di Bovo Marina

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una giornata dedicata al mare e all’Educazione ambientale, quella di sabato 6 maggio, organizzata dall’associazione Marevivo Onlus a Montallegro (AG) presso la spiaggia di Bovo Marina, un tratto di costa incantevole, tanto amato dai residenti e dai numerosi turisti che d’estate puntualmente vi si recano.

Ma il mare non risparmia neanche questi bellissimi luoghi dall’arrivo dei rifiuti che vengono trasportati con le mareggiate!

Già dall’anno scorso, Marevivo Onlus in collaborazione con le scuole e il Comune aveva inserito Bovo Marina nella campagna nazionale “Adotta una spiaggia” ed ancora, proprio per la sua bellezza, il mare pulito e la valenza naturalistica del tratto costiero che la racchiude, è stato avviato il percorso per ottenere il riconoscimento della bandiera blu.

Ecco perché, oramai prossimi alle vacanze e per le tante presenze di turisti già giunti in Sicilia, Marevivo ha deciso di ripulire la spiaggia e di arricchire la giornata ecologica con ulteriori attività di sensibilizzazione.

Un modo per coinvolgere e poi premiare gli studenti dell’Istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Agrigento, i loro insegnanti e la dirigente scolastica Nellina Librici che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa scegliendo in un giorno di vacanza di non riposarsi, ma d’impegnarsi in un’azione collettiva di tutela del territorio, raccogliendo oltre undici sacchi di rifiuti nel tratto di spiaggia che da Bovo Marina giunge all’Oasi di Marevivo.

Tra i volontari anche il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo che in prima persona ha voluto contribuire all’iniziativa e l’intero ufficio nazionale di Marevivo Onlus, coordinato da Raffaella Giugni che ha voluto premiare l’impegno della delegazione siciliana nel portare avanti tante attività di educazione ambientale e di tutela del territorio regionale.

A fianco della rappresentanza romana anche gli inviati di Rilastil che insieme a Marevivo hanno scelto di sostenere l’adozione della spiaggia di Bovo Marina per promuoverne la difesa e la valorizzazione.

Al gruppo degli intervenuti si è aggiunto il colonello dell’Arma dei Carabinieri di Agrigento Vittorio Stingo, il dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, Antonino Di Liberto che ha ringraziato tutti, e in particolare gli studenti e gli insegnanti presenti per l’impegno erogato in azioni di forte senso civico, che aiutano i giovani a divenire cittadini più responsabili e proiettano la scuola a divenire il luogo che consente il moltiplicarsi dei valori del rispetto e della legalità.

Sancito tra i rappresentanti delle istituzioni presenti, l’accordo per rilanciare la rete fondata da Marevivo delle “Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile”, l’iniziativa che ha permesso a tanti istituti che vi hanno aderito, di abbandonare l’utilizzo a scuola della plastica monouso, coinvolgendo anche le famiglie e ottenendo straordinari risultati nelle pratiche di corretta gestione dei rifiuti, ma anche nelle scelte alimentari e nel consumo responsabile.

La giornata si è conclusa con un momento di grande emozione per la liberazione di tre esemplari di tartaruga marina della specie protetta Caretta caretta riabilitate presso il CRETAM dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia Mirri , liberazione coordinata dal responsabile dottore veterinario Paolo Monteverde e assistita da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.