Studente accoltella professoressa e semina il panico con una pistola: voleva vendicarsi di un brutto voto

La paura di un “mass shooting” è arrivata anche in Italia. Le cosiddette stragi di massa, tristemente noti soprattutto negli USA, hanno fatto crollare quelle poche certezze in materia di sicurezza nelle scuole italiane. Un argomento delicato, diventato primario dopo la vicenda accaduta oggi in una scuola di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Stamattina, all’Istituto superiore Alessandrini, uno studente di 16 anni ha accoltellato una professoressa 51enne. Da quanto si apprende, il ragazzo ha portato a scuola un coltello, con il quale ha ferito la donna all’avambraccio e alla testa e seminato il panico tra gli studenti dopo aver tirato fuori una pistola, rivelatasi poi un’arma giocattolo.

La professoressa è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Legnano: le ferite risultano gravi ma non sembra essere in pericolo di vita. Le prime segnalazioni al 112, arrivate dopo l’episodio consumatosi alle 8:25, parlavano all’inizio di una sparatoria. Sul posto sono immediatamente intervenuti I carabinieri, i quali hanno fermato il ragazzo che si trovava in un’aula del secondo piano fermo in un angolo, insanguinato e con la testa fra le mani, mentre provava a ferirsi. Secondo le prime indagini, la furia dello studente sarebbe da ricondurre a 4 note disciplinari e a un voto basso per un’interrogazione.