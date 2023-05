Straordinario ritrovamento nei fondali della Sicilia: bombardiere abbattuto 81 anni fa

StrettoWeb

Durante il rilevamento del fondale al mare al largo della costa siciliana, con l’ausilio di un radar side-looking, è stato ritrovato nelle scorse ore il relitto di un bombardiere Savoia-Marchetti SM.79 abbattuto dagli inglesi nel 1942.

L’Italia con questo bombardiere contrastava l’operazione navale alleata “Pedestal” che nell’agosto nel 1942 vedeva un’imponente offensiva di convogli britannici diretti verso la Sicilia. L’Italia si difendeva dalle navi inglesi con i SIAI-Marchetti S.M.79.

Il Savoia-Marchetti SM.79 era il fiore all’occhiello della Regia Aeronautica italiana: entrato in servizio nel 1936, tra 1937 e 1939 era il migliore al mondo tanto che stabilì ben 26 diversi record mondiali. Per un lungo periodo è stato il più veloce bombardiere medio del mondo. Dietro l’abitacolo ospitava una mitragliatrice da 12,7 e il relativo armiere. Rimase in servizio fino al 1950 e ne furono realizzati un numero enorme, circa 1.300 esemplari.