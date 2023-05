Storie di stalking: minaccia di morte l’ex, arrestato a Cosenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Storie che non vorremmo più raccontare ma che, purtroppo, accadono sistematicamente. Atti persecutori, minacce, stalking e aggressioni: sembrerebbe la trama di un film, forse scritto male, ma è la realtà in cui molte, troppe donne, sono costrette a vivere ogni giorno. L’ultima episodio riguarda una donna di Cosenza, vittima di stalking e minacce, anche di morte, da parte di un ex fidanzato, un 57enne della provincia. I due, dopo una breve relazione risalente a qualche anno fa, si sono rivisti lo scorso anno, scambiandosi i numeri di cellulare in semplice amicizia.

Un affetto, solo fraterno, che l’uomo ha scambiato per altro: da lì infatti, è iniziato il calvario della povera vittima, tempestata di messaggi i quali, di fronte al rifiuto, si sono trasformati in insulti e minacce. I danni però, seppur psicologici e altrettanto gravi, hanno destato ulteriore preoccupazione quando l’uomo, oltre a provocarle problemi, ha provato a irrompere nell’abitazione per incendiarla. La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso e, per fortuna, ha spinto la donna a rivolgersi al 113, è stato l’episodio del 13 maggio scorso: l’uomo l’ha minacciata di morte inviandole la foto di una pistola e, come sfondo, il quartiere in cui abitava. Disperata quindi, ha denunciato i fatti e l’uomo è stato arrestato.