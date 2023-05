Stato attuazione Pnrr e Por, l’opposizione in Consiglio regionale chiede un’Assemblea straordinaria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I gruppi di opposizione in Consiglio regionale chiedono la convocazione straordinaria dell’Assemblea per fare il punto sullo

stato di attuazione del Pnrr e del Por. I consiglieri regionali di opposizione, primi firmatari i capigruppo Mimmo Bevacqua del Pd, Davide Tavernise del M5s e Antonio Lo Schiavo del Misto, hanno depositato presso gli uffici di palazzo Campanella una richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento interno.

La richiesta è volta ad affrontare la discussione sullo stato di attuazione del Pnrr e della programmazione europea 2014/2020.

“I ritardi che si stanno registrando a tutti i livelli – spiegano i consiglieri regionali di opposizione – stanno destando profonda preoccupazione e una Regione estremamente fragile come la Calabria non può permettersi di disperdere risorse. Riteniamo, dunque, indispensabile che la giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto riferisca puntualmente sullo stato di attuazione di Pnrr e Por. Il Consiglio regionale non può continuare ad essere mortificato nelle sue funzioni e prerogative in quanto in ogni occasione possibile abbiamo evidenziato la mancanza di informativa in merito a tale problematiche. Ora ci auguriamo che con questa richiesta si faccia chiarezza su tante questioni e dubbi inerenti le prospettive di

crescita della nostra Regione“.