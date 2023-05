“Gli Stati Generali dei Rifiuti in Calabria”: l’evento a Reggio, tutte le info

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria ha patrocinato l’evento di Riciclatv, web tv molto impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e che da anni lavora con e per le Istituzioni oltre che per i principali stakeholder italiani dell’economia circolare, all’organizzazione dell’importante evento “Gli Stati Generali dei Rifiuti in Calabria”.

Detto evento si terrà il 18 maggio 2023 alle 10:30, nella cornice dello storico Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, e consisterà in un confronto tra rappresentanti istituzionali, della società civile e dell’imprenditoria calabra, per delineare le strategie e i prossimi step per l’efficientamento della gestione dei rifiuti, attraverso l’adeguamento al piano nazionale di gestione dei rifiuti e alle strategie europee per il raggiungimento dei target europei.

L’evento, patrocinato da Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, Federazione Ordini degli Ingegneri della Calabria e Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione della Calabria, si pone nella mission dell’Ordine provinciale presieduto dall’Ing. Francesco Foti: rimarcare il ruolo e la figura dell’Ingegnere all’interno del tessuto produttivo e tecnologico territoriale, anche e soprattutto nei riguardi di argomenti fondamentali, quali la transizione ecologica, la gestione dei rifiuti, la sostenibilità ambientale.

Di rilievo sarà la partecipazione del Vice Presidente dell’Ordine, ing. Margherita Tripodi, che nella veste di esperta nelle tematiche dell’Ingegneria ambientale, approfondirà i temi legati al fondamentale ruolo dell’ingegneria nei processi di transizione ecologica.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati, per la prenotazione accedere al link: https://statiregionali.maidiremedia.it/calabria/?utm_source=facebook&utm_medium=ricicla.tv&utm_term=STATI_GENERALI_RIFIUTI_CALABRIA&utm_content=POST_ORGANICO&utm_campaign