Presentazione del nuovo spettacolo di Cama, Castrizio e Autellitano al salone del libro di Torino

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il trio Calabrese Castrizio, Cama, Autellitano, ormai riconosciuti paladini della divulgazione dei tesori della nostra terra attraverso un innovativo e singolare modo di raccontare la “Pubblic History”, saranno presenti alla XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. All’inaugurazione dello Stand della Regione Calabria il 18 Maggio presso l’Oval Stand del Lingotto di Torino, parteciperanno Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria), Giusy Princi (Vice Presidente Regione Calabria ed Assessore regionale alla Cultura), Filippo Mancuso (Presidente Consiglio regionale della Calabria), Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte), Antonella Iunti (Direttore Generale USR Calabria), Stefano Suraniti (Direttore Generale USR Piemonte) e ci sarà la performance “Miti e leggende di Calabria” del Musicantore Fulvio Cama, anteprima dello spettacolo che invece si terrà il 20 Maggio “Calabria cuore di Magna Grecia, scritto a tre mani da Cama, Castrizio e Autellitano.

La narrazione di una Calabria sconosciuta, attraverso i suoi gioielli archeologici, le storie cantate e le immagini, saranno una novità assoluta quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino ed il “Trio delle meraviglie”, come ormai vengono definiti gli autori di questa nuova proposta artistico culturale, faranno indossare alla Calabria abiti eleganti, lasciando gli spettatori incantati da gradite scoperte e misteri affascinanti. La presentazione del nuovo spettacolo “Calabria cuore di Magna di Magna Grecia” al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino, vuole essere un segnale rivolto all’internazionalizzazione di una Calabria sconosciuta che va esportata nella maniera più vera possibile, scavalcando ogni falsa informazione e rendendo onore ad uno dei luoghi più belli del Mare Nostrum, fatto di gente straordinaria.

Oltre alla narrazione degli unici e irripetibili Bronzi di Riace, si potranno ammirare le opere della statuaria Magno Greca spiegate da Daniele Castrizio ed ascoltare le storie cantate da Fulvio Cama sui video racconti di Saverio Autellitano. A questo punto, se la cosa vi ha suscitato curiosità, non vi resta che andare a vedere dal vivo “Calabria cuore di Magna Grecia” del “Trio delle meraviglie” che quest’anno sarà proposto per la stagione estiva in diverse località Magno Greche.