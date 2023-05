“Spazio chiama Terra”: un messaggio alieno arriverà stasera sul nostro Pianeta

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Stasera, alle 21:16 italiane, il pianeta Terra dovrebbe ricevere un segnale “particolare” dallo spazio: si tratta di un messaggio criptato, realizzato da un gruppo di esperti del settore, che simula in tutto e per tutto un ipotetico messaggio alieno. Il compito di decodificarlo, spetta a noi umani. L’idea è nata nell’ambito del progetto “A Sign in Space“, condotto da professionisti internazionali (tra cui l’artista italiana multimediale Daniela de Paolis), e coinvolge l’utilizzo di una sonda che ruota nell’orbita intorno a Marte, la ExoMars Trace Gas Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea e tre telescopi.

Lo scopo è poter, anche se ipoteticamente, rispondere alla domanda a cui, da lungo tempo, stiamo cercando di dare una risposta: “cosa potrebbe succedere all’umanità se dovesse arrivare un segnale da una civiltà extraterrestre?”. Chissà, la risposta potrebbe arrivare proprio questa sera, seguendo un procedimento certosino: il messaggio verrà inviato alle 21, verranno poi impiegati 16 minuti per raccoglierlo (il tempo richiesto per ricoprire la distanza Terra-Marte) e poi, secondo le indicazioni che verranno date, bisognerà interpretarlo cercando quindi di cogliere un segnale di una possibile civiltà extraterrestre. Il contenuto del messaggio, segretissimo, è stato sviluppato dal gruppo interdisciplinare di ricercatori. Noi aspetteremo le 21:16 con carta e penna in mano. E voi invece, siete pronti a cogliere i primi segnali alieni?