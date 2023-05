Sparo accidentale al poligono, grave il marito del viceministro all’Ambiente Vannia Gava

StrettoWeb

Momenti di terrore per il viceministro all’Ambiente Vannia Gava: il marito, il colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, è stato raggiunto da un proiettile accidentale al poligono di Avignano, in provincia di Pordenone. Secondo quanti appreso finora, l’incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio. Il militare è stato trasportato d’urgenza all’ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico di 12 ore. Ecco quanto ha dichairati la moglie e deputato Gava a ‘Il Gazzettino’: “operazione lunga e importante, ma che si è conclusa bene intorno alle sei e mezza di questa mattina senza complicazioni. Mio marito si stava allenando da solo, quando è partito un colpo e si è ferito a una gamba: mi hanno chiamata per dirmi che lo stavano portando in ospedale. Quando è partito lo sparo, non c’era nessuno con lui. Credo abbiano sentito un urlo e quando sono usciti l’hanno trovato a terra”. Si attende il prossimo bollettio medico per avere un quadro clinico più chiaro. Intanto sull’incidente è stata aperta un’inchiesta.