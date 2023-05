Spacciava a bordo di un monopattino, fermato un uomo nel vibonese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Controlli a tappeto nel territorio calabrese per combattere la detenzione e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Gli uomini della Sqaudra Mobile, congiuntamente con la Polizia Locale di Vibo Valentia, hanno fermato un presunto sospetto che si aggirava nel centro con un monopattino elettrico. Dopo una prima perquisizione personale, i controlli sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo quindi la droga. Nello specifico, sono state ritrovate diverse dosi di marijuana e hashish, già porzionate e pronte per lo spaccio. Oltre alla droga, nell’abitazione erano presenti anche banconote di piccolo taglio, per una somma totale di 1080 euro, e materiale di confezionamento. L’uomo quindi, è stato denunciato alla Procura locale per detenzione ai fini di spaccio.