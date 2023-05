“Sono un latitante haahaha”, scrive sui social con il nome “Toto Riina”: arrestato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una mossa tutt’altro che geniale e che gli è costata cara. Un giovane sardo è infatti stato rintracciato e arrestato dopo aver scritto sul profilo personale social “Sono un latitante haahaha”, con il nome di Toto Riina. Secondo gli inquirenti, come riporta l’Unione Sarda, il 23enne aveva già dei precedenti e “sarebbe dovuto entrare in carcere per scontare una condanna definitiva pari a 4 anni e 9 mesi di reclusione per dei reati commessi nel giugno 2016”, ma si è poi reso irreperibile dopo la sentenza, ancora ricercato dalle forze dell’ordine.

Da lì lo “smascheramento” sui social con il post che identifica, seppur senza riferimenti, il fatto che fosse ricercato. E così, nella giornata di giovedì, è stato individuato e arrestato. Adesso comincerà a scontare quella pena di qualche anno fa.