Sino al 18 giugno la manifestazione “Messina mese del mare-MEMAR 2023”

Presenti il sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e al Turismo Enzo Caruso, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca l’evento “Messina mese del mare–MEMAR 2023”, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato i presidenti della Camera di Commercio Ivo Blandina e dell’Assonautica provinciale di Messina Santi Ilacqua.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco Basile – di un’importante occasione per la città di Messina, che è circondata da mare e monti. Il protagonista di questa manifestazione, infatti, è il mare, un elemento naturale per la nostra città che fa comprendere come si debba partire dalle cose semplici per poter valorizzare il territorio. Talmente semplice, però, che prima d’ora nessuno aveva mai pensato di organizzarla. Il programma è stato condiviso da tutte le componenti con l’obiettivo di restituire spazi pubblici alla cittadinanza, riscoprendo Messina per le sue potenzialità e le notevoli risorse di cui dispone”.

Gli assessori Finocchiaro e Caruso, che hanno condiviso l’organizzazione dell’evento con l’assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti e il presidente Ilacqua, hanno sottolineato “la valenza della manifestazione anche nel settore turistico, in quanto rappresenta un’ulteriore occasione per promuovere la città di Messina in ambito nazionale ed internazionale”. Finocchiaro ha aggiunto che “MEMAR è un evento che riesce a coniugare sport, turismo e politiche del mare, dimostrando che la città di Messina è in grado di rispondere a qualsiasi richiesta ed esigenza, facendo rete tra istituzioni, enti, associazioni e società coinvolte, con un programma interessante, variegato ed attrattivo di appuntamenti”. Attraverso l’organizzazione di questi eventi, ha concluso Caruso, “Messina sta entrando in un circuito importante che consentirà una notevole crescita del territorio e delle sue peculiarità, anche grazie ad una campagna promozionale di rilancio delle tradizioni della nostra terra”.

La manifestazione, che rientra nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione “Messina Città della Musica e degli Eventi”, promosso dall’Amministrazione comunale, è patrocinata da Comune di Messina, anche nella qualità di co-promotore, Camera di Commercio, Assonautica Italiana, Marina Militare, Federazione Italiana Vela e Università degli Studi di Messina. In calendario numerosi appuntamenti che, da venerdì 26 maggio a domenica 18 giugno, coinvolgeranno tutte le attività legate al mare, in cui il protagonista sarà lo Stretto di Messina.

Il programma prevede venerdì 26 il campionato italiano slalom assoluto (pinna e foil) e il campionato italiano giovanile slalom assoluto (pinna e foil), ospitato dal Windsurf Club Messina, su delega della Federazione Italiana Vela e in collaborazione con A.I.C.W. (Associazione Italiana Classi Winsurf). Il 2 giugno sarà inaugurato il village “Vele dello Stretto – MEMAR”, allestito anche quest’anno alla “Passeggiata a mare”. Al village ci sarà un clima vivace e operativo, con gazebo destinati ai servizi previsti e alle esposizioni dei circoli, delle istituzioni e degli sponsor, e si svolgeranno le premiazioni delle varie competizioni. Il 3 giugno una regata FIV per derive di tutte le classi, organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Messina, nella Baia di Grotte. Il 3 e il 4 giugno, al village “Vele dello Stretto – MEMAR” si svolgerà “E20 dello Stretto”, un evento enogastronomico d’eccellenza affacciato sul mare ed in barca. “E20 dello Stretto” è un’esperienza da vivere per gustare le ricchezze che rappresentano la Sicilia nel mondo. Ci saranno degustazioni guidate e contest enogastronomici, per valorizzare la qualità dei prodotti “made in Sicily”. In queste due giornate i partecipanti potranno immergersi in un viaggio itinerante e multisensoriale nella magica atmosfera dello Stretto, a bordo di imbarcazioni meravigliose.

Torna anche l’invito alla vela, che quest’anno si declinerà in tre giornate: l’open day dell’Octopus (3 e 4 giugno) e del Windsurf Club (4 giugno). Il 10 giugno si svolgerà invece l’open day di “Stretto 360”, della Lega Navale e del Circolo del Tennis e della Vela. L’Assonautica di Messina e i circoli velici dello Stretto metteranno a disposizione le loro barche e gli istruttori, per permettere a chiunque di provare l’esperienza della navigazione a vela. Domenica 4 giugno si svolgerà, a cura della Camera di Commercio di Messina, il convegno: “La centralità della blue economy in Sicilia ed a Messina: dialogo con Nino Esposito”, direttore generale Centro studi Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”. L’evento ha come obiettivo quello di comprendere la capacità che ha la Blue Economy di attivare gli altri settori dell’economia, tenuto conto che Messina è al primo posto nella regione come incidenza complessiva dell’economia del mare sul complesso dei beni e servizi prodotti. Tra l’8 e l’11 giugno Maurizio Schepici, con il suo off shore “Tommy One” tenterà di migliorare il record di 51 minuti e 54 secondi per coprire la distanza tra Messina e Vulcano, andata e ritorno, raggiunto nel 2020.

“Tommy One” è un monoscafo impressionante per dimensioni e potenza che sarà ormeggiato al “village Vele dello Stretto – MEMAR” per tutta la durata dell’evento. L’11 giugno si svolgerà l’evento centrale del MEMAR: l’ottava edizione della grande regata “Vele dello Stretto”. Una manifestazione sportiva che, come in passato, mira alla promozione dello sport della Vela, delle attività marinare e del turismo nautico, che si svolgerà per tutta la giornata di domenica e che, l’anno scorso, ha visto la presenza in acqua di ben 129 vele tra barche e windsurf. Nella stessa giornata si svolgerà la premiazione al “village Vele dello Stretto – MEMAR”, animato dal motorhome di Studio54 Network. Un momento dedicato esclusivamente ai bambini è previsto per sabato 17 giugno, con un apposito trofeo “Vele dello Stretto”, nell’ambito del campionato della VII zona FIV. Tra le attività legate al mare non può mancare la gara di pesca, con due diverse prove, a bolentino e a traina, con premi per il maggior pescato e l’esemplare più importante.