Il sindacato di Polizia sull’Operazione Eureka: “ha un legame che non va sottovaluto con i traffici di droga in carcere”

“L’inchiesta svolta in buona parte d’Europa sulle tre maxi associazioni criminali finalizzate al traffico internazionale di droga, facenti capo alle più potenti famiglie di ‘ndrangheta dell’area ionica calabrese, con ramificazioni e basi logistiche in varie regioni d’Italia e all’estero, ha un legame che non va sottovaluto con i traffici di droga in carcere e controllati dal carcere”. L’allarme parte dal segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo per il quale “come provano i sequestri di droga quasi ogni giorno, negli istituti di tutto il Paese si spaccia e si consuma lo stesso quantitativo (messo insieme) di una media piazza italiana di spaccio, con un giro di affari con traffici controllati da ‘ndrangheta, camorra e mafia, che raggiungono decine di milioni d’euro l’anno. Da recenti operazioni è stato accertato – continua Di Giacomo – che gli uomini dei clan si servono di telefonini per dare comodamente ordini agli uomini sui territori, continuando dalla cella a gestire i traffici. Così la detenzione del capo clan che dovrebbe rappresentare la fine della “carriera criminale” – aggiunge Di Giacomo – non solo si trasforma in continuazione ma cementifica i rapporti con detenuti e alimenta l’economia criminale necessaria specie per sostenere le famiglie dei detenuti. Il rifornimento viene dall’esterno – di qui l’intreccio con la maxi-operazione – con l’impiego di mezzi tecnologici e sofisticati (droni) e persino fantasiosi (pallone di calcio imbottito di stupefacenti). Ovviamente – continua il segretario del S.PP. – questo accade perché la domanda di stupefacenti è alta: la presenza di detenuti classificati tossicodipendenti già all’ingresso è di circa 18mila (poco meno del 30% del totale) per i quali il cosiddetto “programma a scalare” con la somministrazione di metadone ha dato risultati molto scarsi. Non a caso la recidività di reato per questi detenuti, una volta fuori, è altissima. A questi si deve aggiungere che tre detenuti su 10 sono solo spacciatori e non consumatori. Sono cose che purtroppo ripetiamo da almeno 5 anni per tenere alta l’attenzione sulle misure sempre più urgenti da attuare per stroncare lo spaccio di droga dentro e fuori le carceri”.