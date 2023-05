Il Sindacato dei Carabinieri Unarma si struttura in Calabria, Riccio: “i colleghi ci danno fiducia giorno dopo giorno”

StrettoWeb

“L’associazione sindacale Unarma opera in Calabria da soli due mesi e già abbiamo raggiunto risultati che potevano sembrare inimmaginabili”, così Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma in Calabria, in un’assemblea tenutesi con i quadri sindacali riuniti nel catanzarese per illustrare quelle che sono le linee programmatiche da seguire per l’anno in corso.

“Unarma – continua Riccio – è attiva sul territorio nazionale da circa 30 anni, da quando non si poteva parlava di sindacato pena il licenziamento e oggi come allora mette sempre il collega al centro della sua opera. Questo è il dna del nostro Sindacato ed è questa la strada che la nostra organizzazione intende perseguire per portare benefici e tutele ai carabinieri: il collega al centro del nostro modus operandi”.

Riccio ha poi espresso soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti

in pochissimo nel territorio calabrese; “Abbiamo potenziato tutte le Segreterie Provinciali dove sempre più colleghi si avvicinano perché ci ritengono punto di riferimento per la loro tutela. Unarma si propone come organizzazione agli antipodi delle vetuste rappresentante fino ad ora operanti. Centinaia di colleghi in questi giorni – ha specificato il Segretario calabrese Riccio – hanno già firmato la delega sindacale per aderire in piena libertà alla nostra associazione. Nell’occasione dell’incontro è stato conferito l’incarico di Responsabile Generale Provinciale di Catanzaro al dott. Sergio Riccio, che sarà anche referente regionale in materia contabile ed amministrativa, mentre Dell’aglio Maurizio e Ferraro Alessandro saranno i responsabili di Crotone, Barresi Massimo Segretario Provinciale di Reggio Calabria, Cavallo Mario Segretario della provincia di Cosenza, Turriziano Jonathan e Cossu Massimo ai vertici della Segreteria di Vibo Valentia. Un lavoro di squadra unitamente ai Segretari Regionali Gidari Roberto e Ciambrone Daniele – conclude Fabio Riccio – che ci sta dando enormi soddisfazioni e che si incrementa qualitativamente anche con il supporto di figure tecniche come l’avvocato Vincenzo Pizzari del Foro di Catanzaro che darà il suo contributo a supporto delle vicissitudini qualora dovesse esserci l’azione legale a supporto del collega“.