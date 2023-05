Sicilia: lanciò un mattone contro il rivale in amore, arrestato 42enne

StrettoWeb

Quattro anni e 9 mesi di reclusione: è questa la sentenza definitiva per il 42enne di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, accusato di tentato omicidio per aver lanciato un mattone contro l’ex marito della compagna. I fatti risalgono all’agosto del 2017 quando l’uomo, allora 37enne, preso da un impeto di gelosia, cominciò a lanciare dal tetto di casa diversi oggetti, tra cui un mattone di tufo. Il malcapitato, seppur colpito, non ha fortunatamente riportato conseguenze gravi. L’ira del colpevole si è placata solo all’arrivo dei Carabinieri, allertati per la pericolosità della situazione. Il 42enne ora, secondo la procura di Marsala, dovrà scontare la pena in carcere.