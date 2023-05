Sicilia: ha un infarto a Salina, la Guardia Costiera lo salva trasportandolo via mare

StrettoWeb

Il maltempo di questi giorni ha creato non pochi disagi al settore trasporti nel Sud: coinvolti non solo i mezzi via terra (con un triste aumento degli incidenti stradali) ma anche i trasporti d’emergenza. In questo quadro meteorologico abbastanza difficile, danno il loro importante contributo le Forze dell’Ordine, intervenendo prontamente laddove si scatena un’emergenza. È il caso del trasporto eccezionale accaduto il 30 aprile scorso, nell’isola di Salina: un uomo del posto, colto da infarto, versava in gravi condizioni e necessitava di un ricovero d’urgenza all’ospedale più vicino, quello di Lipari. Le condizioni atmosferiche avverse non hanno consentito l’impiego dell’elisoccorso pertanto il 118 di Messina, intermediario nella faccenda, ha messo in contatto la Guardia Costiera di Lipari con Salina.

Un trasporto via mare si è reso dunque necessario, con una prontezza eccezionale da parte del team sanitario: i medici di Lipari si sono imbarcati sulla motovedetta Sar e diretti a Salina. Alla banchina di Santa Marina, la Guardia Costiera ha imbarcato il paziente sulla stessa motovedetta, monitorato per tutto il viaggio dai medici a bordo. L’imbarcazione è poi giunta a Porto Pignataro, dove un’ambulanza attendeva l’uomo per trasportarlo al presidio ospedaliero stabilito. Un plauso quindi alla Guardia Costiera, il cui lavoro non si ferma alle sole operazioni in mare, ma ricopre un ruolo fondamentale e di supporto per i cittadini.