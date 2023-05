Sicilia: appartamento in fiamme, salva la proprietaria ma muore il cagnolino

StrettoWeb

Paura nel comune di Misilmeri, in provincia di Palermo: un appartamento ha preso fuoco improvvisamente nello stabile al civico 18 in via Val di Mazara, in cui abitano una donna di 60 anni e il suo cagnolino. La proprietaria, accorgendosi del fumo che si stava spargendo per l’intera casa, è riuscita a scappare dal balcone aiutata dai vicini. L’appartamento, posto al primo piano, ha quindi preso fuoco non lasciando scampo al povero cagnolino, morto intrappolato all’interno.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco della sezione di Villafrati, i quali hanno spento subito l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle altre abitazioni. Una volta all’interno, per gli accertamenti del caso, hanno ritrovato il cadavere del piccolo animale. L’intero palazzo, per ragioni di sicurezza, è stato sgomberato: solo dopo alcune operazioni di bonifica, gli altri inquilini hanno potuto fare ritorno. La donna invece, si trova ospite da alcuni parenti. Da accertare ancora le cause che hanno portato all’incendio.