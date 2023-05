Sicilia: anziano scompare dall’ospedale, l’appello per ritrovarlo

StrettoWeb

Di Giuseppe Neri, 73 anni, non si hanno notizie dalla sera dello scorso 15 maggio. Originario di Biancavilla e residente in Piemonte, l’uomo era rientrato in Sicilia in compagnia di una nipote, ed è scomparso dall’ospedale San Marco di Catania dove era stato ricoverato a seguito di un malore accusato qualche ora prima. Alto circa un metro e ottanta, capelli bianchi e corporatura robusta: il 73enne si sarebbe allontanato volontariamente dal nosocomio, ma con sé non ha né documenti né cellulare. “Chiunque lo incontri – scrive una nipote sui social – vi preghiamo di contattarci affinché lo possiamo trovare sano e salvo”. Sulla vicenda indagano i carabinieri, allertati dagli stessi familiari.