Sicilia, 44enne vince jackpot di oltre 5 mila euro

La Sicilia si conferma terra fortunata al gioco. Dopo Palermo e Siracusa, è la volta di Vittoria, in provincia di Ragusa, un nome che è una garanzia, dove un 44enne, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più “tradizionale”, è riuscito a centrare un jackpot da oltre 5 mila euro, con una sola giocata, arrivata a poche ora dalla sua iscrizione.

Una vincita, quella realizzata dal giocatore siciliano, come spiega agipronews, arrivata grazie a uno dei giochi più amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi; una scelta che punta a valorizzare la componente dell’intrattenimento offrendo ai giocatori strumenti concreti per approcciarsi al gioco in modo responsabile e sereno.

Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano dalle promozioni all’intrattenimento (notizie curiose, community, ricette). Un inizio fortunato per il mese di maggio, durante il quale sarà messo in palio un montepremi totale di 200mila euro, tra premi garantiti e bonus.