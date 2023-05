Fa sesso per 24 ore di fila: è in rianimazione. Sta meglio, “ma potrebbe non avere più erezioni”

StrettoWeb

24 ore di sesso con la moglie sotto effetto di metamfetamine. La vacanza di un turista tedesco in Italia poteva finire in tragedia. Un 50enne, con la partner a Castel del Piano (Grosseto), ha rischiato di morire in seguito al gesto estremo. Droga e sesso in eccesso, sino al trasporto disperato al Pronto Soccorso della città toscana, come riporta Maremma Oggi. Dopo una settimana di cure, le sue condizioni sono migliorate, ma – rivela il quotidiano – l’uomo “probabilmente non potrà avere più erezioni”.

Arrivati al nosocomio, la donna ha confessato che il marito aveva assunto ecstasy in dosi eccessive e che successivamente i due hanno fatto sesso per 24 ore, senza smettere. All’ospedale il 50enne ci è arrivato con uno choc settico e qui i medici hanno scoperto che questo gli aveva provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto. Attualmente è in rianimazione, ma le sue condizioni sono buone. Tuttavia la necrosi potrebbe impedirgli di avere rapporti sessuali.