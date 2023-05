Serie B, stangata al Palermo: maxi multa dal Giudice Sportivo. Tutti gli squalificati

StrettoWeb

Il Giudice Sportivo si è espresso anche dopo l’ultimo turno di Serie B, giocato in contemporanea venerdì sera. Nessun problema per Sudtirol e Reggina, che in vista del playoff ritrova Cionek e Crisetig, ma non Menez (il quale tornerebbe per un eventuale semifinale). Diversi, invece, sono i componenti dell’Ascoli fermati dopo le espulsioni in panchina al Granillo.

Questi tutti gli squalificati: due giornate a Bellusci (Ascoli) più ammenda di 3 mila euro, due giornate anche a Glik (Benevento); un turno a Camara (Parma), Ceppitelli (Venezia), Kone (Frosinone), Sabelli (Genoa), Strootman (Genoa), Vignali (Como), Zanellato (Spal). Sempre dell’Ascoli fermati anche Melidona e Di Luigi, componenti dello staff espulsi dalla panchina.

In merito alle multe, invece, maxi stangata al Palermo, alla cui beffa – per la rimonta del Brescia e per l’uscita dei playoff dopo gol della Reggina – si aggiunge il pesante danno dei 15 mila euro di ammenda “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; per avere, inoltre, lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco che causava l’interruzione del giuoco per pochi secondi”.

Pesanti ammende anche per Brescia (8 mila euro) e Perugia (7 mila). Multate poi Pisa (3 mila euro), Ternana (1.500) e Frosinone (1.000).