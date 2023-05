Serie B, l’annuncio di Ferrero: “ho venduto la Sampdoria”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ ufficiale: la Sampdoria passa da Ferrero a Radrizzani. A comunicarlo è lo stesso Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, dove conferma appunto di aver “venduto la Sampdoria”. Adesso la Sampdoria “è di Radrizzani”. “Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non ‘tocco palla’ con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo – ha concluso Ferrero – che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio”.

In una nota di oggi sul sito ufficiale, il club ha comunicato “che l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, funzionale all’esecuzione del piano di ristrutturazione della società. Si ringraziano tutti i soggetti che hanno reso possibile l’operazione odierna”.