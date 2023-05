Sentenza Salerno, i penalisti di Cosenza con Marcello Manna

StrettoWeb

Di seguito la dichiarazione della Camera Penale di Cosenza che rinnova il suo appoggio a Marcello Manna, recentemente condannato nella sentenza Salerno. “Certo, le sentenze vanno rispettate. Ma la condanna dell’Avvocato Marcello Manna, più volte Presidente della Camera penale di Cosenza e Componente di Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, per noi è inaccettabile; tale resterà sino all’esperimento di tutti i gradi di giudizio. Inaccettabile, anzi sconcertante è stato il comunicato stampa reso dall’Ufficio di Procura di Salerno nella fase più sensibile del processo -48 ore prima delle discussioni dei difensori e della sentenza- di cui sfuggono le obiettive e rilevanti ragioni di interesse pubblico, atteso che ha riguardato l’esito di un procedimento incidentale attinente a misura interdittiva che nei fatti -a seguito di specifici elementi sopravvenuti, perdipiù conosciuti dalla stessa Procura- si palesava priva dei relativi presupposti.

Dicevamo, le sentenze vanno rispettate. Lo facciamo, convinti, al contempo, che il rispetto delle sentenze debba passare attraverso il rispetto per e della verità. E noi questa verità attendiamo, non fiduciosi ma certi che presto restituirà alla Toga dell’Avvocato Marcello Manna la dignità che l’ha sempre contraddistinta. Fino ad allora, Caro Marcello, non sarà la formula -purtroppo oramai sterilizzata- della presunzione di non colpevolezza a ritenerti tale ma la Tua Storia, la Tua Vita, nelle aule di giustizia, nella Camera penale di Cosenza, in seno all’Unione delle Camere penali italiane.

Caro Marcello, siamo con Te, al Tuo fianco, lo resteremo sempre. Il Presidente e il Consiglio direttivo della Camera penale di Cosenza Roberto Le Pera, Alessandra Adamo, Gabriele Posteraro, Sergio Sangiovanni Valentina Spizzirri, Domenico Caputo, Angelo Nicotera, Pietro Sammarco, Francesco Santelli. Il Presidente Onorario della Camera penale di Cosenza Antonio Feraco“.