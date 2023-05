Scurria (FdI): ”Italia modello assoluto in Ue per riciclo e riutilizzo plastica”

StrettoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – ?Bisogna ricordare che l?Italia è un modello assoluto nell?Unione Europea, sia per quanto concerne il riciclo che in merito al riutilizzo della plastica. Basterebbe ascoltare i nostri imprenditori e le nostre istituzioni per comprendere come i dati rilevati siano migliori anche rispetto ai più reclamizzati paesi scandinavi. La normativa italiana non dovrebbe far altro che seguire quello che le imprese ci hanno consegnato in questi anni, per proporre poi le stesse istanze a Bruxelles rendendo felice tutta l?Unione Europea?. Così Marco Scurria, Segretario della Commissione Politiche Europee del Senato, a margine della presentazione della banca dati e dei risultati di gestione dell?accordo Anci-Coripet.