Scuole reggine premiate a Bergamo sulla progettazione elettrica: i complimenti di Versace

“Arrivino le mie più sentite congratulazioni agli studenti, ai dirigenti, ai docenti ed a tutto il personale degli istituti scolastici “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, “Fermi” di Bagnara Calabra e “Michele Maria Milano” di Polistena per i successi conseguiti nella X edizione di “Un Progetto di Classe”, il concorso ideato da “Gewiss Academy” per valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica“. E’ quanto scrive, in una nota stampa, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, nel sottolineare come “questa vittoria sia motivo di orgoglio per la comunità metropolitana e per delle istituzioni scolastiche che, storicamente, forniscono una completa preparazione teorica e pratica in ambito professionale”.

“Attraverso l’impegno quotidiano di insegnanti e dirigenti ed alla dedizione degli studenti – ha continuato – le nostre scuole sono riuscite a distinguersi fra 45 istituti professionali italiani, per un totale di oltre 600 allievi iscritti a partecipare al concorso. Sono davvero emozionato, quindi, per un’affermazione che, qualora ce ne fosse stato bisogno, ancora una volta afferma la validità e l’altissimo livello raggiunto dall’offerta formativa del nostro territorio. Qui, infatti, crescono alcune fra le migliori menti del Paese che, purtroppo, spesso arrivano ad affermarsi altrove. La speranza, che è quella di un amministratore ma, soprattutto, di un padre, è di poter immaginare un futuro in cui i talenti reggini possano davvero trovare le condizioni per capitalizzare in città tutto il loro sapere”.

“Oggi – ha concluso Carmelo Versace – è, comunque, un giorno di festa. Bisogna riconoscere il merito dei nostri ragazzi e dei loro professori che sono riusciti a conquistare una vetrina nazionale in grado, fra le altre cose, di rilanciare un’immagine positiva della nostra Città Metropolitana. A tutti loro giunga il mio ideale abbraccio ed il più caloroso augurio per un successo dalla portata straordinaria”.