“Scoprendo la Calabria greca”: gli studenti di Pellaro a Bova, “uno dei borghi più belli”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Bova ed il suo patrimonio storico, turistico e culturale sono stati al centro di un incontro che qualche giorno fa ha visto protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro. Nell’occasione, gli alunni delle classi prime hanno incontrato Gianfranco Marino, Vicesindaco del comune aspromontano che, nei locali dell’aula magna dell’Istituto ha illustrato, anche grazie all’ausilio di video e foto alcune delle principali caratteristiche di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

“L’incontro di oggi – spiega il Vicesindaco – per il quale ringraziamo la Dott.ssa Eva Nicolò, dirigente dell’Istituto, rientra nel programma di attività previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto ad inizio anno tra il nostro Ente e l’Istituto di Pellaro. Finalità principale di questo connubio è quella di regalare ai ragazzi la possibilità di scoprire il nostro importante patrimonio culturale, storico e ambientale, un’esperienza che si concluderà a fine mese con la visita al nostro centro”.

“In quella occasione i giovani alunni potranno osservare dal vivo quanto anticipato nel corso dell’incontro e quanto peraltro stanno già prendendo in esame con i loro insegnanti durante le attività extracurriculari. L’appuntamento in aula magna ha visato i ragazzi protagonisti, non solo nella veste di uditori, ma anche di collaboratori. Alcuni di loro hanno infatti vestito i panni del presentatore, coinvolgendo i compagni nella realizzazione delle domande e nella gestione degli interventi. Al termine dell’incontro abbiamo voluto omaggiare i ragazzi presenti con una pubblicazione utile ed originale”.

“Una guida a fumetti per ragazzi utile ad introdurre i giovani lettori nella realtà di Bova e più in generale in quella di tutti i comuni dell’area grecanica. Un doveroso ringraziamento – conclude Marino – va alla Prof.ssa Marilena Tedesco che ci ha accolti, ma naturalmente anche a tutte le insegnanti presenti ed al personale scolastico che si è adoperato per la buona riuscita dell’iniziativa”.