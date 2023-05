Santo Stefano di Camastra si apre alla seconda tappa dello “Street Food – Sicily on Tour”

StrettoWeb

Se non conoscete il Comune delle Ceramiche nella provincia di Messina, è arrivato il momento di recarsi a visitarlo in occasione della kermesse di gastronomia da strada che ha tanto da dire e da dare nella sua varietà di intenti e di logistica. Ecco a voi lo “Street Food – Sicily on Tour”, da domani – 11 maggio pomeriggio a domenica 14 maggio sera. Santo Stefano di Camastra si apre alla seconda tappa di questi voli ed escursioni nei piatti unici della Sicilia. A renderlo concreto l‘intuito del dell’imprenditore Claudio Prestopino che non ha smesso di cercare talenti tra i proprietari di locali e aziende e ristoratori sin dai tempi delle prime “Feste della birra”, realizzate a Messina. Questa preparazione in ambito organizzativo ha incentivato certamente il Primo Cittadino di Santo Stefano di Camastra Francesco Re e l’Assessore Alessandro Amoroso a vivere per la prima volta l’esperienza dello Street Food tra le vie, piazzali e i belvedere del proprio borgo. Gli stand saranno sistemati nel centro storico che passa davanti a Palazzo Trabia (sede del Museo Civico delle Ceramiche o “Mudis”) quindi lungo la Via Luigi Famularo che collega le due Piazze Duca di Camastra e Rosario.

CONSIGLI PER LA VIABILITA’ E INDICAZIONI PER IL PARCHEGGIO

Le strade suindicate saranno interdette al traffico dei mezzi per cui sono da raggiungere a piedi. E’ possibile parcheggiare, una volta arrivati in paese, in piazza Liborio Gerbino, piazza Luca della Robbia e Via Leopardi (che si connette al Belvedere di Porta Palermo). Qualche posto sarà reperibile anche nelle vie lontane dalla zona pedonale.

Lo specifico intreccio tra cultura enogastronomica e caratteristiche identitarie della località da divulgare fuori dalla Sicilia è il motore di tutto. A dare un contributo all’evento sul piano amministrativo è l’Assessorato regionale al Turismo con la sua delegata Elvira Amata che presenzierà allo start. Le competenze professionalizzanti dell’Istituto Turistico Alberghiero “A. Florena” che formano tutti i giorni i ragazzi per il mondo che ci sarà fuori dalla scuola parteciperanno attivamente alla manifestazione con una loro casetta e distribuiranno con gli allievi la caponata siciliana. Inoltre, due docenti (Giusy Curcio specializzata in Cucina e Stefano Simonella specializzato in Scienze degli Alimenti) sono stati reclutati per il Cooking Show che è programmato sabato 13 maggio alle ore 19. Ad aprire la scena dei Cooking Show sarà invece, venerdì 12 maggio alle ore 19, lo chef Tindaro Ricciardo con il suo “Murauto Bistrot”, a Gliaca di Piraino.

Il sindaco Re rimarca: “Ci serviamo delle eccellenze gastronomiche per raccontare le storie di imprese che lavorano con sacrificio e fatica e sono l’apparato produttivo del territorio, la parte sana che deve arrivare alla testa e al cuore di chi vuole fare visita a Santo Stefano di Camastra. Noi vi aspettiamo per farvi rivalutare tutto ciò che abbiamo e che non sempre conoscete”. L’assessore Amoroso dichiara: “Abbiamo abbracciato questo evento che spera di proiettare dei benefici non solo alla Città di Santo Stefano di Camastra ma a tutte le zone vicine, in termini socio – economici e di visibilità, per spronare una riqualificazione turistica di un’area ancora incontaminata e distante dai grossi centri. Arte e cibo si legheranno in un tripudio di colori ed aromi unici della nostra terra”.

Ogni produttore ha una sua specialità di punta ma vogliamo evidenziare i capolavori, in onore del territorio: Polpette al sugo con spuma di funghi, cucinata dall’attività “Civico 35”, la Salsiccia del Suino Nero al Barbecue e la carne infornata di due tipi diversi ovina e caprina. Presenti le birre artigianali e le dolcezze dell’arte pasticcera siciliana. In anteprima dell’inaugurazione, ci sarà un confronto sulla valorizzazione del turismo attraverso lo strumento e il fenomeno dell’enogastronomia alle ore 17:30, nella sala convegni di Palazzo Trabia.

A dialogare saranno il Sindaco Francesco Re, l’esponente di Giunta Alessandro Amoroso, l’Assessore regionale Elvira Amata, la dirigente dell’Istituto “Florena” Maria Grazia Antinoro, l’organizzatore Prestopino, il Condirettore della Federazione provinciale Coldiretti di Messina Carmelo Tarantino che si focalizzerà sul filone degli alimenti sintetici e su cui la Coldiretti esprime netta contrarietà, il Presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna con il patrocinio della rassegna manifesterà il suo cruccio sulla possibilità delle farine “alternative” e il Direttore del Mudis Filippo Fratantoni. La Partnership di “IoComprosiciliano” riecheggia sul tema “La farina è solo di grano”.

Il taglio del nastro avverrà alle ore 18.30/45 all’imbocco della visuale sugli espositori con tutti gli intervenuti alla tavola rotonda. Il saluto musicale spetta al gruppo folkloristico Amastra e ad una Street Band mentre alle ore 21 la performance della Band Deep Sound. Alle ore 22 animazione dj set.

Il Museo Civico delle Ceramiche sarà visitabile in tutte le date dello “Street Food – Sicliy on Tour” dalle ore 17 alle 23 al prezzo simbolico di 2 euro per adulti; i bambini entro i 13 anni non pagheranno.

A Palazzo Trabia al piano terra, sempre nella quattro giorni del gusto, dalle ore 18:30 alle 20:30, si potrà partecipare a dei piccoli laboratori artistici di produzione e di pittura delle ceramiche, con la disponibilità di alcuni specialisti: un professionista locale, Gaetano Cesarino, che è Torniante e la pittrice decoratrice Cetty Tomasello che mostrerà come abbellire un oggetto appena forgiato.

Venerdì 12 maggio e sabato 13 maggio, le aziende faranno assaggiare le loro squisitezze alle ore 18 mentre la domenica lavoreranno dalle – ore 11 fino a mezzanotte (con una pausa dalle 15:30 alle 18). Solo sabato 13, si concluderà all’1:00.

–Giovedì 11 maggio, degustazioni dalle ore 18:30 a mezzanotte;

–Venerdì 12 maggio, degustazioni dalle ore 18 a mezzanotte con Cooking Show ore 19 dello “special guest” – chef Tindaro Ricciardo;

–Sabato 13 maggio, dalle ore 18 all’1:00 con Cooking Show alle ore 19 dei docenti dell’Istituto Alberghiero Giusy Curcio che insegna Cucina e Stefano Simonella che si occupa di Scienze degli Alimenti;

–Domenica 14 maggio, degustazioni dalle ore 11 alle 15:30 e dalle ore 18 a mezzanotte.

Nella sezione concertistica, venerdì 12 ci sarà il gruppo Match Music mentre sabato 13 i Sarabanda e domenica 14 “Blockbuster Live Band”. Tutte e tre le serate a partire dalle ore 21; a seguire, il dj set con DJ Kate/Caterina Galtieri, Filippo Catanzaro, Ninni Lazzara e Adriano Pizzino. All’interno di Villa Italia, in prossimità di Porta Messina, si potranno ammirare i giochi d’acqua della Fontana Danzante tutte le sere in due momenti alle ore 20:30 e alle 22:30 (con la musica italiana di sottofondo) che daranno un ulteriore completamento al programma. Di norma, la fontana funziona con questi passi di ballo solo il sabato e la domenica.