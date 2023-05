Paura nel messinese, massi enormi precipitano in strada: coinvolta un’auto, evacuate alcune case

StrettoWeb

Oggi alle 12:00 circa è pervenuta alla centrale operativa del comando di Messina dei Vigili del Fuoco una richiesta di intervento da parte del Comune di San Fratello in quanto un’importante frana ha lambito alcune abitazioni e un’autovettura in sosta. Allo stato attuale non risultano persone coinvolte. Immediatamente sono partiti, per raggiungere San Fratello, la squadra del distaccamento di Sant’Agata Militello, di Patti e due funzionari del comando di Messina; è stato richiesto inoltre l’intervento del nucleo elicotteri di Catania che Comune.

Precauzionalmente è stata disposta l’evacuazione di alcune case ubicato nelle vicinanze della frana in questione. Presenti sindaco e carabinieri