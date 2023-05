Salvini: “mafia era e rimane merda”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Falcone e Borsellino. Uomini e donne in divisa, magistrati, giornalisti, professionisti, liberi cittadini, vittime di un cancro che gli italiani però stanno lavorando per estirpare: paese per paese, affare per affare, conto corrente per conto corrente, ricatto per ricatto. La mafia era, rimane, rimarrà merda in qualunque sua forma e ovunque sia organizzata in Italia nel mondo“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Siracusa ad un incontro elettorale nel giorno in cui si celebra il 31esimo anniversario della strage di Capaci. “E oggi è il giorno del ringraziamento per chi ha donato la sua vita sapendo di rischiare. Ma se oggi siamo qua è grazie a gente come Falcone e Borsellino“, ha aggiunto.