Rugby: Peroni Top10, Petrarca supera Valorugby Emilia 22-17 nella semifinale d’andata

Reggio Emilia, 7 mag. – (Adnkronos) – Il Petrarca supera 22-17 in trasferta il Valorugby Emilia nella seconda semifinale di andata dei play-off del Peroni Top10. La squadra guidata da Andrea Marcato ? dopo aver raggiunto il massimo vantaggio sul 22-0 ? è riuscita a gestire il risultato in proprio favore nel finale di partita centrando un importante successo in vista della gara di ritorno. Inizio di partita molto chiuso con le difese di entrambe le squadre ben schierate e pochi varchi a disposizione. La prima occasione capita sui piedi di Lyle ? uno dei tre candidati al premio di Mvp del campionato ? che non trova i pali su calcio piazzato da circa 40 metri al 10?. L?equilibrio nel risultato viene spezzato al minuto 22? con il Petrarca che alza la pressione e trova la meta con De Sanctis ? trasformata da Lyle ? che finalizza una bella azione in velocità della propria squadra. Il Valorugby prova la reazione ma è impreciso in fase offensiva con la difesa dei campioni d?Italia in carica che fa buona guardia. Nel finale del primo tempo gli ospiti trovano la seconda meta ? sempre con De Sanctis ? che va a finalizzare un?azione, iniziata da Faiva, del tutto simile alla sua precedente marcatura chiudendo la prima frazione di gioco sul 12-0 in favore del Petrarca.

La ripresa si apre con la squadra guidata da Marcato in attacco che incrementa il vantaggio con un calcio piazzato di Lyle al 44?. Pochi istanti più tardi gli ospiti sfruttano gli spazi lasciati dagli avversari con Canali che ? servito da Tebaldi ? va a schiacciare l?ovale in meta accanto ai pali regalando a Lyle una comoda trasformazione che vale il 22-0 al 47?. Il Valorugby trova i primi punti del match al 56? con una lunga azione nei pressi dell?area di meta che viene finalizzata da Ortombina e trasformata da Newton. La squadra guidata da Manghi sfrutta il buon momento e riapre la partita andando in meta nuovamente con Ortombina ? accanto alla bandierina sul lato destro d?attacco ? con Newton che trova una trasformazione non facile che vale il 14-22 al minuto 65?. Nel finale il mediano di apertura dei padroni di casa centra i pali da posizione centrale che vale il definitivo 17-22. Le gare di ritorno delle semifinali play-off del Peroni TOP10 sono in programma nel weekend 13/14 maggio in diretta su Rai Sport e Eleven Sports.