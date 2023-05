Romano (Cear Ceramica), “Con e-commerce fatturato internazionale che rappresenta 90% del totale”

StrettoWeb

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Grazie alla opportunità offertaci da Amazon e Ice facciamo conoscere” con l’e-Commerce “la nostra ceramica, che in Sicilia si tramanda di generazione in generazione, e che adesso lavoriamo in uno stabilimento di mille metri quadri rispetto al precedente di 500 metri quadri”. E’ stata Anna Romano, responsabile Vendite di Cear Ceramiche di Caltagirone a mostrare la crescita grazie all’e-commerce dell’azienda siciliana di Caltagirone. Parlando alla tavola rotonda de “Le Giornate del made in Italy digitale”, oggi alla Farnesina.

Romano ha raccontato che l’attività è rimasta in famiglia ma “è nata l’esigenza di cercare nuovi mercati rispetto al target tradizionale del turista o della grande distribuzione” rallentati dalla crisi pandemica. “Su Amazon siamo approdati facendo un esperimento ma oggi raccogliamo un fatturato internazionale che rappresenta il 90% del totale. Amazon ci ha fatto conoscere” ha aggiunto Anna Romano registrando “un aumento di vendite anche sul nostro sito”.