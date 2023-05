Inter, vittoria di importanza Capitale: 0-2 alla Roma e sorpasso sul Milan | CLASSIFICA

StrettoWeb

Alla vittoria del Milan risponde l‘Inter con un successo che permette il controsorpasso. Particolare incrocio di calendario in cui le due milanesi hanno affrontato le romane uscendone vincitrici. Un’antipasto perfetto per quello che vedremo tra 4 giorni nell’euroderby di Milano della semifinale d’andata di Champions League.

Una gara solida quella giocata dall’Inter che sblocca il punteggio con un’intuizione di Brozovic che lancia Dumfries sulla destra, cross dentro per Dimarco che chiude in rete una delle classiche azioni da “quinto a quinto” tanto care a Inzaghi e, più in generale, a chi utilizza il 3-5-2.

Nella ripresa raddoppia Romelu Lukaku: Ibanez pasticcia, Lautaro serve il bomber belga che non perdona Rui Patricio e chiude i giochi. Nel finale Lautaro colpisce la traversa e non riesce ad arrotondare il punteggio. L’Inter è pronta per il derby Europeo, finalmente con un Lukaku in più.

Classifica Serie A

Napoli 80 Lazio 64 Juventus 63 Inter 63 Milan 61 Atalanta 58 Roma 58 Fiorentina 46 Bologna 45 Monza 45 Torino 45 Udinese 43 Sassuolo 43 Salernitana 35 Empoli 35 Lecce 31 Spezia 27 Verona 27 Cremonese 21 Sampdoria 17