Roland Garros 2023, Medvedev eliminato dal numero 172 del mondo

Parigi, 30 mag. – (Adnkronos) – Daniil Medvedev esce di scena al primo turno del Roland Garros 2023, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, cede al brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 172 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-4 dopo 4 ore e un quarto di gioco.

Andrea Vavassori salva 5 match point (4 nel terzo set e 1 nel quinto set) e avanza al secondo turno. L’azzurro, numero 148 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic numero 37 del ranking Atp e 31 e del seeding, con il punteggio di 5-7, 2-6, 7-6 (10-8), 7-6 (7-3), 7-6 (11-9) dopo 5 ore e 10 minuti.

Anche Giulio Zeppieri approda al secondo turno. Il numero 129 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, supera il kazako Alexander Bublik, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 dopo tre ore e venti minuti. Semaforo verde anche per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 52 del mondo, sconfigge la romena Sorana Cirstea, numero 32 del ranking Wta e 30 del seeding, coin il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2 in due ore e 14 minuti.

Lucia Bronzetti invece esce di scena al primo turno. La numero 65 del mondo cede alla tunisina Ons Jabeur, numero 7 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 11 minuti.