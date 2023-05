Riforme: Violante, ‘un sistema con due capi non va bene, non c’è in nessun posto al mondo’

StrettoWeb

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Perchè inventarci una roba che non c’è in nessun posto del mondo? Abbiamo un sistema che funziona, presidenzialismo e semi presidenzialismo non vanno bene perchè le nostre società sono conflittuali, manca l’arbitro. Noi abbiamo la fortuna di avere un sistema che ha l’arbitro. Se no avremo un sistema con due capi”. Lo ha detto Luciano Violante, parlando di riforme a Mezz’ora in più.

“Quello che serve non è il massimo possibile ma il minimo necessario: il presidente del Consiglio riceve la fiducia, lui. Dopo fa il governo, può chiedere la revoca dei ministri, anche lo scioglimento, e c’è la sfiducia costruttiva. Sono cose semplici, che si possono fare in poco tempo”, ha spiegato l’ex presidente della Camera.