Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Al confronto non ci si sottrae mai, l’importante è che sia vero, e non già deciso perchè vogliono andare avanti a prescindere e largo. Non possono discutere sul presidenzialismo e tirano dritti sull’autonomia differenziata”. Lo ha detto Elly Schlein al Tg3.