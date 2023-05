Riforme: Magi, ‘maggioranza scopra carte, no a presidenzialismo purchessia’

StrettoWeb

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Sulle riforme finora dal Governo abbiamo sentito solo la retorica del presidenzialismo a tutti i costi, senza alcuna attenzione per le questioni di democrazia che riguardano il percorso per arrivare alle riforme. È un errore, a nostro avviso, pensare di arrivare al ?presidenzialismo purchessia? facendolo votare da questo Parlamento, che è stato eletto con una legge elettorale fortemente distorsiva?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

?Questo diremo alla premier Meloni martedì, quando saremo ricevuti a Palazzo Chigi. E proporremo alla Presidente del Consiglio la nostra idea: a lavorare a una proposta di revisione della Carta – spiega il segretario di Più Europa- deve essere una Assemblea costituente eletta ad hoc con un sistema proporzionale, contestualmente alle elezioni europee. Si parla poi anche di riforme che non stravolgono la forma di governo ma forniscono prerogative e strumenti rafforzati al presidente del Consiglio, di ruolo del Parlamento e di rivitalizzazione del referendum popolare. Ma crediamo che sia arrivato il momento per il governo di scoprire le carte e – conclude Magi – uscire dalla propaganda elettorale?.