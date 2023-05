Riforme: Calenda, ‘governatore d’Italia? Mi sembrano tutti slogan’

StrettoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Il governatore d’Italia? Mi astengo perchè non so che voglia dire. Mi sembrano tutti slogan”. Così’ Carlo Calenda a margine di un incontro organizzato da La Buona Destra.

“Io sono favorevole a dare più potere al premier ma se contemporaneamente dai più poteri alle regioni, la somma non è zero? Tutte queste cose vanno discusse con calma”.

“Ci sono alcune cose che non fanno funzionare il Paese, tra queste anche un federalismo fatto male e un?autonomia fatta peggio. Io sono federalista, ma qui è sempre il come il problema, se le soluzioni portano a un miglioramento o a un peggioramento del Paese. Siccome negli ultimi 30 anni il Paese è peggiorato costantemente quello che bisogna fare è ragionare in modo aperto con i partiti di maggioranza e di opposizioni su come facciamo a migliorare il sistema?.