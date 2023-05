Ricadi: auto in fiamme, paura tra gli inquilini di un palazzo

StrettoWeb

Paura nella notte a Santa Domenica di Ricadi, per un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha distrutto due auto, una accanto all’altra. Si tratta di una Fiat Panda e una Fiat Idea entrambe di proprietà di una donna parcheggiate lungo la strada principale e all’ingresso di una palazzina.

Le fiamme sono arrivate oltre il primo piano dell’edificio annerendo non solo parte di un balcone e del muro ma anche le vetrine di un negozio di abbigliamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Vibo Valentia che hanno impiegato alcune ore per estinguere il rogo.

Momenti di apprensione sono stati vissuti dagli inquilini della palazzina rimasti bloccati all’interno in quanto le vetture sostavano proprio di fronte al portone d’ingresso. I carabinieri della compagnia di Tropea che hanno avviato le indagini sull’accaduto non escludono la matrice dolosa.