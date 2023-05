Rendiconto, proseguono le polemiche: il Centro/Destra chiede l’audizione di Calabrò

StrettoWeb

La commissione bilancio del comune di Reggio Calabria si è riunita questa mattina per discutere di rendiconto e bilancio. Non sono mancate scintille tra maggioranza ed opposizione anche alla luce del duro confronto avuto qualche giorno fa in consiglio comunale. Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione, si scaglia contro l’assessore al bilancio: “in consiglio abbiamo avuto un rendiconto è incompleto, mancano gli allegati. Ma com’è possibile? Vorremmo leggere il documento completo e siamo fuori tempo massimo”.

Il consigliere Mario Cardia precisa: “gli allegati avrebbero dovuto essere pubblicati contestualmente, ma i ritardi di questa amministrazione ormai non ci stupiscono più. Quello che salta subito all’occhio, tuttavia, è un altro dato, davvero preoccupante: tra gli allegati pubblicati manca, infatti, la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della strutturale deficitarietà”. L’intero Centro/Destra ha chiesto l’immediata convocazione dell’assessore al Bilancio, Irene Calabrò, in commissione Bilancio “per dare tutte le spiegazioni del caso”.

Poco prima del consiglio comunale l’assessore Calabrò aveva detto: “purtroppo a causa del personale ridotto all’osso gli atti propedeutici sono andati a rilento. Vorrei sottolineare che il rendiconto è un documento molto complesso da stilare. Sostanzialmente abbiamo avuto problemi di tempo materiale. Inoltre, oggi, presenteremo in consiglio comunale l’uscita del Piano di riequilibrio che è sicuramente una nostra vittoria alla luce degli enormi sacrifici che tutti noi reggini abbiamo fatto”, conclude.

Da rimarcare che, nei giorni scorsi, una delegazione del centrodestra, composta dai consiglieri Ripepi, Milia, Cardia, ha incontrato il VicePrefetto Campolo.