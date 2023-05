Rendiconto 2022: convocato il consiglio comunale a Reggio Calabria

StrettoWeb

Il presidente Enzo Marra comunica che “il Consiglio Comunale del Comune di Reggio Calabria è convocato in seduta ordinaria, per il giorno 5 giugno 2023 alle ore 09:00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento, posto all’ordine del giorno: approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’Art. 227, D.L. GS N. 267 / 2000. Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza di numero legale, il consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 6 giugno 2023 alle ore 09:00″.