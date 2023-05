Rende, senza patente su uno scooter rubato: minorenne accusato di ricettazione

StrettoWeb

La vicenda è accaduta ieri mattina nella città di Rende: una ragazza, che passegiava per le vie del centro, ha notato uno scooter che le sembrava essere di una sua amica sul quale, però, viaggiava un ragazzo a lei sconosciuto. Perplessa, ha deciso di denunciare il fatto ai Carabinieri i quali, una volta giunti sul posto, hanno avvistato il veicolo sospetto e il giovane in questione. Una volta fermato, i militari hanno potuto appurare che lo scooter era stato effettivamente rubato lo scorso 15 maggio e che il ragazzo era senza patente in quanto minorenne. A seguito di una perquisizione, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto anche dell’hashish nel marsupio del giovane, porzionata e destinata ad uso personale. Il colpevole è stato quindi denunciato presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per ricettazione, oltre ad essere segnalatoalla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti.