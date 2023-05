Tragedia in Calabria: cade da un’impalcatura, muore operaio di 62 anni

StrettoWeb

Un 62enne è morto a Rende in un incidente sul lavoro: l’uomo sarebbe precipitato da un’impalcatura mentre si trovava all’interno di un’azienda nella zona industriale. Sul posto sono giunti i carabinieri di Rende e della Compagnia di Cosenza. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del terribile sinistro.

Fillea: “servono misure urgenti”

“Si continua a morire senza sosta sui luoghi di lavoro. Oramai è una vera e propria strage. Come Fillea ci stiamo battendo da anni per mettere la sicurezza sui luoghi di lavoro al centro dell’agenda del governo. Chiediamo più controlli, più ispettori e il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Come Fillea chiediamo, per l’ennesima volta, misure urgenti, fra le quali anche l’estromissione dagli appalti pubblici delle aziende che non rispettano gli standard di sicurezza e che non applicano i contratti nazionali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari del lavoratore deceduto oggi a causa delle ferite riportate dopo essere caduto da un’impalcatura mentre era impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura”. E’ quanto ha dichiarato il segretario generale della Fillea Calabria, Simone Celebre, un merito all’ennesimo incidente sul lavoro verificatosi oggi in un’azienda a Rende.