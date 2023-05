Rende: incidente nei pressi del centro commerciale, ferito un centauro

StrettoWeb

Giornata nera sulle le strade del territorio cosentino: si registra infatti l’ennesimo incidente stradale a Rende, nei pressi del centro commerciale Metropolis. Il sinistro è avvenuto in via Sandro Pertini intorno alle dieci di questa mattina: lo scontro si è verificato tra un’auto e una moto. Il centauro, a seguito dello schianto, è caduto rovinosamente a terra ma non ha riportato lesioni gravi. Ad allertare i soccorsi i passanti, testimoni dell’accaduto, con trasporto allospedale per le cure del caso. Sul posto presente la Misericordia di Cosenza, i vigili urbani e i Carabinieri per gli accertamenti sull’accaduto.