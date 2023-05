Rende, l’Amministrazione incontra il Liceo Pitagora: “aprire un dibattito sulla Costituzione”

StrettoWeb

“Pochi giorni fa insieme all’assessore Lisa Sorrentino abbiamo fatto visita alla Dott.ssa Alisia Rosa Arturi, Dirigente del Liceo Scientifico Pitagora. Lo afferma il Sindaco di Rende Marcello Manna. Ne è seguito un interessante e costruttivo colloquio. In perfetto accordo abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti e le studentesse dell’istituto in un dibattito sulla Costituzione e sui suoi principi cardine. Il tema è da sempre particolarmente caro all’amministrazione che rappresento e l’idea che abbiamo in questi anni seguito è che non possa essere relegato ad una serie di spot all’interno di messaggi vaghi ed eterogenei. I nostri studenti e le nostre studentesse sono a nostro avviso i migliori interlocutori giacché rappresentano le nostre generazioni future. È a loro che chiediamo uno sforzo supplementare, anche attraverso la critica costruttiva,che aiuta a non dare tutto per scontato e, se occorre, a mettere in dubbio le opinioni più diffuse.

“Diversamente la difesa della Costituzione diventa pura retorica, difesa del testo in sé e non delle energie che esso vuole preservare. Interessante sarebbe ricordare Italo Calvino in occasione del centenario della sua nascita. Usare i suoi scritti e provare a trarne elementi utili per illuminare questioni centrali come la cittadinanza, la giustizia, la democrazia, la rappresentanza. Prendere spunto da grandi casi del dibattito giuridico attuale (ad esempio le questioni del “fine vita” o delle discriminazioni di genere e nei confronti degli stranieri. Tutto questo per sollecitare gli studenti e le studentesse a prendere una posizione propria facendo leva su ciò che in questi anni hanno imparato dallo studio dei grandi Classici”.