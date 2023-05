Reggio si stringe intorno a Grazia, risvegliatasi dal coma in stato vegetativo: l’appello della madre

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Tutti uniti per Grazia”. E’ così che comincia l’appello di una madre reggina, Maria Grazia Iannone, per la giovane figlia 18enne, Grazia Vizzari, operata qualche mese fa in seguito alla scoperta di un tumore, ma risvegliatasi dal coma in stato vegetativo. Da settimane, sui social, i racconti strazianti della madre, tra preghiere e richieste.

Sempre su Facebook, nelle ultime ore, la mamma ha lanciato un appello per promuovere una raccolta fondi affinché la famiglia possa riavvicinarsi a casa, a Reggio Calabria. “A mia figlia Grazia, ragazza di 18 anni – si legge nell’appello pubblico – in soli 3 mesi le è stato diagnosticato un tumore ed è stata operata, purtroppo non è andata come speravamo e si è risvegliata dal coma in stato vegetativo”.

“In questo momento è ricoverata in ospedale ma scaduto il termine si dovrà trovare un centro di riabilitazione e vorremmo avvicinarla al suo paese nativo, Reggio Calabria. Mi chiamo Maria Grazia, sono la mamma di Grazia, chiedo con la mano sul cuore un vostro aiuto per affrontare le spese del trasferimento, per poterle far passare questo momento difficile accanto a tutta la sua famiglia ed alle cure a cui dovremmo andare incontro”.

E’ stata creata una raccolta fondi presso la banca di Villa Carcina (BS). Questi i dati:

Intestatario : Iannone Maria Grazia

: Iannone Maria Grazia Bonifico : Donazione Grazia Vizzari

: Donazione Grazia Vizzari IBAN: IT51T0306955410100000007648