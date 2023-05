Reggio, al via la formazione per educatori centri estivi e operatori per l’infanzia CSI

StrettoWeb

Riparte la formazione promossa dal Csi Reggio Calabria. Dopo il successo del corso Educatore Sportivo per diversamente abili, da fine maggio partiranno i percorsi formativi che coinvolgeranno educatori sportivi, animatori, volontari, insegnanti e operatori dell’infanzia. L’idea del Csi Reggio Calabria è quella di creare un’equipe specifica e motivata, con l’obiettivo di promuovere attività ludiche di strada e mettere in campo percorsi educativi genitori – figli attraverso il gioco, lo sport e laboratori psicomotori.

Uno dei due corsi, il percorso innovativo PLAY&FUN, punta a fornire competenza e strumenti circa attività e giochi per i genitori e i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni. Il metodo Play&Fun, ideato e sperimentato in questi anni a Reggio Calabria, è un percorso educativo con molteplici attività, ed è finalizzato a stimolare i sensi del bambino e a fornire occasioni per imparare ed entrare in relazione sia con i genitori, che con altri bambini e adulti. Proprio quest’ultimo aspetto renderà il percorso un’esperienza altamente significativa: il gioco è lo strumento con il quale verranno proposte le attività, perché il gioco è lo strumento fondamentale di comunicazione per i bambini.

Il programma PLAY&FUN offrirà un percorso pieno di esperienze entusiasmanti, che daranno a tutti una meravigliosa sensazione di benessere. Attraverso il gioco, linguaggio privilegiato per l’apprendimento, i bambini verranno stimolati dal punto di vista sensoriale, cognitivo, emotivo e sociale. L’esperienza coinvolgerà tutti, anche i bambini con disabilità fisiche o sensoriali. Play&Fun sarà anche uno spazio di socializzazione per i genitori che condivideranno con altri l’esperienza e la gioia di vedere i progressi dei bambini di settimana in settimana. I partecipanti alla formazione riceveranno anche la qualifica Coni “Istruttore Ginnastica per tutti”.

In previsione dell’Estate 2023 e dell’attività dei centri estivi, partirà da martedì 23 maggio il percorso formativo per Educatori Sportivi, operatore Centri Estivi. Il corso, promosso in modalità online ed e-learning, darà diritto al conseguimento della qualifica di “Educatore Sportivo” codice CONI BI005 e prevederà i moduli:

RiparTIAMO ll Csi gioca con i ragazzi | Don Alessio Albertini

Animare è dare l’anima; animatori si è o si diventa? | Lucia Todaro

Elementi di primo soccorso | Dott.ssa Sara Campagna

Promuovere e Comunicare il centro estivo | Enrico Carmagnani

Organizzare il centro estivo | Giuseppe Cairoli

Animare con il gioco | Giuseppe Cairoli

Giocoleria, micromagia, clowneria | Stefano Davoli

Animazione a 360° gradi | Stefano Davoli

Viaggio tra gioco e sport – Parte 1 | Marco Arscone

Viaggio tra gioco e sport – Parte 2 | Marco Arscone

Viaggio tra gioco e sport – Parte 3 | Marco Arscone

Questionari di valutazione

Entro il 23 Maggio sarà possibile aderire ai seguenti percorsi formativi. Sul sito www.csireggiocalabria.it (Info specifiche dott.ssa Ilenia Adore 346.3342781) tutte le informazioni e i link per aderire ai due percorsi formativi. I partecipanti avranno anche l’occasione di far parte dello staff Csi ed essere inseriti all’interno dei progetti educativi e sportivi promossi dal Comitato e da altri partner, in partenza nelle prossime settimane.