Reggio Calabria: eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici del Museo

Sotto la presidenza del socio Nicola Pavone, e con la partecipazione della prof. Franca Panuccio e dell’avv. Silvio Dattola, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria 2023 dell’Associazione “Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”. I lavori si sono aperti con una ampia relazione del presidente Francesco Arillotta. Egli ha innanzitutto evidenziato il continuo crescere del numero dei Soci, segno dell’interesse che le iniziative prese suscitano. Ed a proposito di iniziative realizzate nel biennio, ha ricordato le visite storiche alla Biblioteca Palatina di Parma, alla basilica di San vitale a Ravenna, e quella a determinati luoghi di Roma, tutte legate a particolari momenti della Storia reggina.

Si è soffermato, inoltre, sul ciclo di conferenze realizzato in collaborazione con la Direzione del Museo Archeologico, per la migliore conoscenza del patrimonio archeologico reggino ivi conservato., E, ancora, i ripetuti momenti conviviali a tema, che hanno consentito di riprendere antiche, caratteristiche, nostre forme di alimentazione. È seguita la presentazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 predisposti dal tesoriere Domenico Papadia. Sottoposti all’approvazione dell’Assemblea la relazione del Presidente e i bilanci, essa li ha approvati all’unanimità. Si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente dell’Associazione; con votazione unanime, è stato confermato, per il biennio 2023-2024 l’uscente Francesco Arillotta.

Si è passati, quindi, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che, anch’esso con voto unanime, è risultato composto dai Soci Aloi Bruno, Barbaro Enza, Bellantonio Minella, Chirico Paolo, Conti Pasquale, Crupi Roberto, Gangemi Laura, Laganà Renato, La Ruffa Giovanni, Mancini Pellegrino, Oliva Giacomo, Papalia Domenico, Rizzo Fulvio, Schepisi Marita, Serranò Anna. Gli incarichi sociali risultano così assegnati: presidente: Francesco Arillotta; vicepresidenti: Bellantonio Mjnella, Conti Pasquale, Rizzo Fulvio; tesoriere: Papalia Domenico; segretari: Schepisi Marita, Serranò Anna; rapporti istituzionali: Oliva Giacomo; università e scuola: Laganà Renato, La Ruffa Giovanni; promozione associazionismo culturale: Aloi Bruno, Barbaro Enza, Chirico Paolo, Crupi Roberto, Gangemi Laura, Mancini Pellegrino.

A chiusura dei lavori, Arillotta ha tracciato le linee programmatiche dell’attività da svolgere nel prossimo biennio: ulteriore incremento dei servizi culturali offerti ai Soci (incontri, conferenze, gite di promozione culturale e momenti conviviali evocativi); massima attenzione ai problemi storici e archeologici del territorio; particolare riguardo ai rapporti con le Istituzioni e l’Università, con la Scuola e con l’Associazionismo Culturale reggino, per una sempre maggiore attuazione del ruolo che l’Associazione è chiamata, statutariamente, a svolgere.