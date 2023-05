Reggio Calabria, la testimonianza dal GOM: “sono arrivato con un piede distrutto, tutti sono stati straordinari”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Antonino Pirrello, ci ha inviato una testimonianza dal GOM di Reggio Calabria a seguito di un’esperienza vissuta in ospedale dopo un incidente in moto.

Il lettore afferma: “Buongiorno, sono il sig. PIRRELLO Antonino, Le scrivo visto che si parla sempre di mala sanità a Reggio Calabria, ho avuto un incidente in moto e sono andato al pronto soccorso del GOM, fatte le lastre con un piede distrutto vengo mandato in ortopedia, dove immediatamente venivo portato nel blocco operatorio per subire l’intervento, devo fare i COMPLIMENTI al blocco operatorio e al reparto di ORTOPEDIA del GOM, partendo dal primario a tutti i medici chirurgici che mi hanno fatto l’intervento, PROFESSIONALITÀ massima un’eccellenza unica, ringrazio tutti i medici del reparto di ortopedia, la caposala persona speciale e professionale e a seguire tutti, infermieri oss personale delle pulizie ecc.“.