Reggio Calabria: studenti del Convitto “Campanella” vincitori del concorso “Salvatore Versace”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Presso l’aula magna del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, giovedì 18 maggio u.s., si è svolta la cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del concorso “Salvatore Versace”, dell’Aido nazionale sul tema, “50 Anni di Aido: donare è vita”. Ai lavori, moderati dal presidente Aido regionale Calabria, Ing. Nicola Pavone, hanno partecipato le autorità civili, i partner, il vicepresidente nazionale di Aido, Vito Sarola, la Presidente con i soci ed i leo del Lions Club Reggio Calabria Host, le autorità lionistiche del Distretto Lions 109 Ya, la dirigente del Liceo Artistico, Dott.ssa Catena Moschella e numerosi tra dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori delle scuole reggine, nonché dirigenti, soci e simpatizzanti dell’Aido. Dopo le relazioni sul tema delle donazioni ed i trapianti degli organi, da parte dei medici Pellegrino Mancini, direttore del Centro Regionale Trapianti della Calabria e Demetrio Labate, coordinatore

ospedaliero attività di Prelievo e Donazione Organi e Tessuti, presso il Gom di Reggio Calabria, un momento intenso è stato quello dedicato ad alcune toccanti testimonianze, seguito dalla premiazione degli studenti vincitori del concorso.

Baccillieri Luca, Martino Demetrio, Emanuele Alice, Gattuso Andrea, Liconti Allegra, Vazzana Gloria, classe 3^C, hanno vinto il premio nazionale, per la sezione “Spot inedito”. Nel consegnare il premio (una particolare lampada multifunzione), il Presidente Pavone si è congratulato con i ragazzi sottolineando l’importanza del loro operato in seno alla Consulta dei Giovani, presieduta da Allegra Liconti e coordinata dalla Professoressa Caterina Maria Ielo. Presenti e partecipi a tutte le iniziative indette dall’Aido, i ragazzi si sono particolarmente distinti in occasione del Convegno Nazionale, ricevendo i complimenti della Presidente Flavia Petrin. Lo Spot degli allievi, nostri ambasciatori e vincitori del concorso nazionale, sarà proiettato in tutta Italia per partecipare un grande progetto condiviso: la donazione come “atto d’amore oltre il finito”.