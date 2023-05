Reggio Calabria: “Storie, luoghi e ricordi di una città che non c’è più”

StrettoWeb

Il prossimo 2 giugno sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Luoghi e figure cittadine: ricordi reggini”. Si tratta di una serie di incontri rivolti alla lettura di quei punti di aggregazione che rappresentavano il cuore gastronomico della città a far data dalla metà dell’800. Un tuffo nella memoria personale e collettiva che attraverso un percorso va a tracciare e rinverdire i ricordi di una città che non c’è più.

Il primo degli incontri spetta ad un locale molto conosciuto, non solo a Reggio, ma anche nella vicina Messina. Si tratta della famosa “Grotta”, conosciuta anche come “’U Mindu”, che aveva il suo quartier generale nella zona Sud della Città, ed ubicato al numero civico 22 di via Pio XI (oggi viale Pio XI). Uno spazio di aggregazione, un luogo dove si gustava del buon vino in compagnia, mangiando bene e facendo due chiacchiere, trascorrendo anche del tempo in quei locali. La location in argomento si trovava sotto al livello della strada, da qui la denominazione la “Grotta” e le cui origini storiche certe hanno inizio da metà Ottocento. Ai suoi tavoli s’è seduta una variegata clientela, tra cui quella della vicina Messina, presente in Città anche nel periodo delle feste Mariane.

Un microcosmo animato di luoghi e persone, di vita e mestieri, di tradizioni, giochi e sapori di un tempo che scorreva con un ritmo che abbiamo rimosso traditi dalla frenesia della città. Un punto d’incontro che resta avvolto nel mito della Reggio, a far data da metà Ottocento, fatta di cocchieri e carrozze, di varie classi sociali e generazionali, di giornate trascorse davanti a tavole imbandite di cibo.